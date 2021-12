Editoria: Fenagi Confesercenti a Nardella: “Vendita quotidiani già liberalizzata dal 2017”

“Accogliamo con perplessità le dichiarazioni del Sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla necessità di liberalizzare la vendita dei quotidiani: la liberalizzazione c’è già stata, dal 2017, infatti, non occorre più la licenza per vendere i giornali”. “Da quasi cinque anni ormai – continuano i giornalai Fenagi Confesercenti – qualsiasi bar, rivendita di tabacchi, supermercato, libreria o benzinaio può vendere liberamente quotidiani e periodici, senza alcun impedimento di tipo normativo. Dunque, la liberalizzazione c’è stata, anche se – come per altro sostenevamo quando è stata introdotta – non ha avuto effetti positivi sul settore, la cui crisi è certamente dovuta al prodotto, non alle modalità di distribuzione. Servono soluzioni nuove, non riproporre il mantra della deregulation come rimedio ad ogni male”.

CS Confesercenti