Esercito. La Brigata “Aosta” forma gli Operatori Genio Infrastrutturali 

Riqualificati 25 Graduati per le esigenze dei plotoni infrastrutturali dei reggimenti della Brigata “Aosta”

Palermo, 22 Dicembre 2021. Si è conclusa, dopo quattro mesi di lezioni teoriche e di attività pratiche, la formazione degli Operatori Genio Infrastrutturali dei vari reparti della Brigata Meccanizzata “Aosta”. Il corso, rivolto a personale in servizio permanente della categoria dei Graduati dell’Esercito, ha permesso di riqualificare, per le esigenze dei plotoni infrastrutturali dei reggimenti della Brigata, 25 militari per svolgere le mansioni di idraulico, di elettricista industriale, di fabbro saldatore e di operatore edile polivalente. L’iter formativo, sviluppato in modalità intensiva, è stato realizzato grazie alla fattiva collaborazione avviata da tempo tra Esercito e Regione Sicilia che ha consentito, con la partecipazione di società e di enti del terzo settore specializzati nella formazione, di avviare un consolidato processo formativo articolato in tre fasi, che vanno dall’analisi economico-territoriale e la rilevazione di fabbisogno di nuove figure professionali alle progettazioni formative, passando per la gestione delle stesse. L’attività, tra le prime di questa tipologia, ha rivolto particolare attenzione alle metodologie e ai modelli di orientamento e bilancio delle competenze da costruire attorno alla figura del militare quale operatore infrastrutturale, ricorrendo a strumenti che contribuiscono all’individuazione delle proprie motivazioni e alla scelta delle competenze da assegnare alle diverse figure professionali inserite nei plotoni genio infrastrutturali dei reggimenti di manovra. Alla cerimonia conclusiva, svoltasi nel pieno rispetto delle disposizioni per il contenimento da Covid-19, hanno preso parte numerose scolaresche in rappresentanza dei principali istituti di formazione professionale di Palermo che hanno, inoltre, mostrato particolare attenzione per il reclutamento nell’Esercito, come possibile sbocco occupazionale di carriera.