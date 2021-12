(DIRE) Roma, 22 Dic. – “L’Europa ha fatto più di ogni altro in termini di donazioni di vaccini e l’Italia ha fatto la sua parte. Ma sulla deroga dei brevetti gli Usa si oppongono. Bisogna però anche dire che, a fronte di enormi donazioni, il tasso di vaccinazione resta basso. Donare va benissimo ma poi bisogna organizzare la logistica per far arrivare i vaccini”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. (Sor/Dire) 12:12 22-12-21