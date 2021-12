(DIRE) Palermo, 23 Dic. – Nella settimana dal 15 al 21 dicembre in Sicilia si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi: sono stati 450 ogni 100mila abitanti. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che evidenzia un aumento dei nuovi casi (42,1%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (15%) e in terapia intensiva (8%) occupati dai pazienti Covid-19. (Red/Dire) 11:56 23-12-21