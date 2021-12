Governo. Salvini: Sintonia con Draghi su intervento su caro bollette

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Ho portato al premier dei formaggi della Valtellina in dono per Natale. Ne ho approfittato per ribadire l’urgenza di intervenire sul caro bollette, abbiamo condiviso la necessità di intervenire a brevissimo per tagliare i costi. Non abbiamo parlato nè di Quirinale, nè di beghe politiche. Io di Quirinale fino a gennaio non parlo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini uscendo da un incontro col premier, Mario Draghi a Palazzo Chigi. In un tweet Salvini aggiunge: “Pnrr, crescita economia e situazione sanitaria: ho incontrato il presidente Draghi a Palazzo Chigi. La sintonia sull’urgenza di intervenire per abbattere il costo di luce e gas è totale”. (Uct/ Dire) 11:50 23-12-21