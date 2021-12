A Natale la solidarietà con Gabriella Chiarappa si firma: “Noi Siamo Bambini” per la Onlus Peter Pan

Un vero successo per “Le Salon de la Mode” e il Gala charity dinner di domenica sera 19 Dicembre, che in questa occasione apre uno nuovo scenario all’insegna della solidarietà a Palazzo Ferrajoli con “Noi Siamo Bambini” la cena di Gala organizzata in modo impeccabile da Gabriella Chiarappa giornalista e manager a favore della Onlus Peter Pan incanta tutti i presenti.

Uno Charity Dinner, in partnership con l’Associazione Musikologiamo e con la Chaine des Rotisseur – Bailliage Toscana Francigena, che ha portato un messaggio internazionale con ospiti provenienti non solo da altre città italiane ma anche da altri Paesi. Ospiti di eccezione per l’occasione: il celebre attore Franco Nero, il noto jazzista Lino Patruno, l’etoile Giuseppe Picone, l’attore Maximillian Nisi e tanti altri.

Un viaggio indimenticabile tra cultura e solidarietà in sinergia con l’indiscutibile eleganza di Eleonora Lastrucci, che per l’occasione ha vestito le più ambite donne della serata: Maria Letizia Gorga, Roberta Ammendola, Cinzia Pennesi, Alessandra Canale, Anna Tedesco e la stessa padrona di casa.

Tra i momenti più significativi della serata i ringraziamenti del presidente della onlus Roberto Mainiero per la somma raccolta di mille euro, parole sentite, che hanno in modo evidente commosso tutti i presenti per poi non dimenticare lo show man Guillermo Mariotto che tra una gag e l’altra ha rallegrato la serata con il noto attore Pino Ammendola. Una magia che si è prolungata con le abili performance del giovane illusionista Leonardo Panetti, vincitore dell’International Brotherhood of Magician.

Tutto immerso in una ineguagliabile atmosfera con le magiche note del duo jazz Mario Donatone e Angelo Cascarano con la partecipazione straordinaria della cantante Italia Vogna. Un’occasione unica inoltre che ha premiato 25 anni di attività dell’azienda italiana in forte espansione Clean System di Luisa Magnante. L’organizzatrice dichiara – “Abbiamo deciso di organizzare una cena speciale, in una location esclusiva. Una giusta occasione per festeggiare l’arrivo del Natale, ma anche un momento di incontro e di riflessione. C’è bisogno di guardare al futuro, ed è per questo, che, il segno di partenza noi lo vogliamo dare, con il valore della solidarietà e donando sorrisi. Ricordarsi di chi è meno fortunato e ha più bisogno del nostro aiuto è un dovere sempre, soprattutto nei momenti di festa -”.

Il grande successo per la serata di Gala, segna l’inizio di un nuovo percorso per Le Salon de la Mode a sostegno della Onlus Peter Pan e vede all’orizzonte la possibilità di continuare a versare a favore dell’associazione con il riferimento “Noi Siamo Bambini” come causale e di avere in programma eventi con prossime date future.

Banca: UNICREDIT

IBAN: IT44C0200805008000010200000

intestato a: Peter Pan ODV – Via San Francesco di Sales, 16 –

Causale: Noi Siamo Bambini _ Le Salon De La Mode

00165 Roma

