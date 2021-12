IC Galluppi-Collodi-Bevacqua: Il PON “Esprimendosi si cresce” ospita gli attori Max Barresi e Saverio Scopelliti

L’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua diretto dal DS Dott. Carlo Milidone arricchisce il percorso PON “Esprimendosi si cresce” coordinato dalle prof. Simona Treccosti e Anna Rechichi con la presenza di ospiti eccezionali: gli attori Max Barresi (Piacere io sono Piero, Sant’Umile da Bisignano, Grande grosso e Verdone, Showreel, Sulla strada di casa, Adele etc.) Saverio Scopelliti (La moglie del sarto, Sparkling Diamonds, Cenerentola, Amore criminale, Marie Poppins, La bella e la bestia, Ritorno alla vita, Tutte le donne della mia vita etc.) e in videochiamata il simpaticissimo attore Angelo Russo meglio conosciuto ai più come Catarella ne il Commissario Montalbano.

Il corso che prevede nozioni ed esperienze di lettura e scrittura creativa. scenografia e rappresentazione teatrale, entusiasma gli allievi che lo frequentano ed oggi il piacevole incontro con chi lavora nel settore, li ha resi spettatori in diretta di simpatiche gag e di interpretazioni espressive delle poesie di Nanni Vavalà tratte dal libro Hyde, La mia metà oscura edito da Kaleidhon. Le professoresse annunciamo che vi saranno nuovi appuntamenti che completeranno il ciclo pomeridiano di lezioni con altri ospiti d’eccezione che con enorme disponibilità e professionalità daranno lustro all’iniziativa culturale dell’Istituto.