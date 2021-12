Scalinata Cilea, grande successo per il defile’ di moda natalizio “Magic Christmas”

Nello splendido scenario della Scalinata del Teatro Cilea si è svolto il Magic Christmas gran defilè di moda della jasmin’s cinema moda and dance proprietaria dei concorsi nazionali Miss e Mister baby mondo Italia e model’s of the year. Protagonisti tutti i modelli della jasmin’s e i vincitori dei concorsi tra cui Anna Irto, Costantino Bevilaqua, Giada La Porta, Maria Noemi Parisi, Alessia Cuzzocrea, Alessia Spano’, Capua Nicol, Annalisa Cotrupi, Giulia Ielo, Miriam Musarella, Valentina Amato, Aurora Cuzzola, Nikol Nasuti, Zina Donia, Greta Spirio, Sofia Zumbo, Vanessa Bevilacqua, Francesca Lauretta, Elena Cardia, Marisol Martino, Anna Suraci e Antonella Cennamo. Come sempre presente la madrina e la testimonial nazionale miss baby mondo Jasmin Hilary Malafarina che viene premiata durante la serata dalla coppa donata da vale sport per la sua professionalità e bellezza. Ricordiamo che dall’1 Febbraio al 4 la jasmin’s cinema moda and dance sarà presente nella città di Sanremo coi suoi concorsi nazionali, dichiarano gli associati.

Ad inaugurare la serata Mario Cardia, Consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio, omaggiato con una targa donata da Silvia Nasuti presidente dell’associazione jasmin’s cinema moda and dance e Patron dei concorsi nazionali che lo ha ringraziato per quanto sta dando alla città di Reggio Calabria. Come sempre la presentatrice è stata la splendida Mariangela Zaccuri. I ringraziamenti vanno alla sua collaboratrice Letizia Scarfone, ai genitori dei bimbi della jasmin’s cinema moda and dance e a tutti i suoi modelli. E per finire, a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’ evento, mc company, Miriam flower, vale sport, fiocchi ed eventi Rossella, baby birba, associazione Artistico culturale momenti, interno e 20, Gianni Sorci, azienda Giuseppe Ianni’ e bar itria.