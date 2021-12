Nonna uccisa da un gatto delle nevi in ​​Svizzera, bambina ferita

La donna, 73enne, stava passeggiando con la nipotina di due anni quando è stata investita dal mezzo in manovra presso una rimessa di Fiescheralp

Nel comprensorio sciistico di Fiescheralpe-Kühboden, nell’Alto Vallese, una donna di 73 anni è stata uccisa e sua nipote di due anni è stata gravemente ferita da un gatto delle nevi nel tardo pomeriggio di Venerdì. La bambina è stata trasportata in elicottero all’Inselspital di Berna. Un uomo di 22 anni stava facendo retromarcia con il gatto delle nevi davanti al deposito dei veicoli. Durante la manovra non ha visto la donna e la nipotina che passavano proprio dietro alla macchina. Entrambe sono state così investite dal mezzo meccanico. Erano le 16.50. La settantatreenne, che viveva nel canton Lucerna, è morta sul luogo dell’incidente a causa delle gravi ferite riportate, ha precisato sabato la polizia cantonale vallesana. Un’inchiesta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata aperta per determinare le circostanze esatte dell’accaduto. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata