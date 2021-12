Scopelliti torna in libertà, pena conclusa il 24 Dicembre

Un Natale che ha sapore di libertà. Oggi il mio Presidente Giuseppe Scopelliti torna ad essere quello che è sempre stato un UOMO LIBERO. Non avevamo bisogno di questa data per aver la conferma e la certezza della sua libertà d’animo e morale. Dopo esser stato crocifisso da una sentenza politica, è sempre rimasto fiducioso e speranzoso nei confronti delle istituzioni, come solo un Uomo dello Stato sa fare. Il tempo è galantuomo, ed a noi di certo la pazienza non è mancata! Doppi auguri per questo Natale che regala speranza di rinascita e rivincita. Ora si torna a volare, perché in fondo lo squadrone siamo SOLO NOI!

Bernardino Cordova Presidente del circolo “G. Almirante” di Gioventù Nazionale