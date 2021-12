Surfista ucciso da uno squalo al largo della California

Un surfista è morto Venerdì mattina sulla spiaggia di Morro Bay, in California, dopo essere stato attaccato da uno squalo. L’uomo non è stato ancora identificato

Le spiagge della regione rimangono aperte al pubblico, ma le autorità hanno ordinato alle persone di non nuotare per le prossime 24 ore. Lo riporta il canale televisivo americano ABC News. L’ultimo attacco di squali in questa zona della California è stato nel Gennaio 2019. Questi attacchi non sono frequenti. Secondo i dati dell’Università della Florida l’anno scorso, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, 33 sono stati identificati negli Stati Uniti e tre di loro sono stati fatali.

c.s. – Giovanni D’Agata