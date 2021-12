Colombia, tragedia fra commilitoni: fante di Marina spara sui compagni, almeno quattro morti

Il giorno di Natale per un incidente di fuoco amico quattro militari colombiani sono morti, e un quinto è rimasto ferito, all’interno di una base sull’isola di San Andrés, nel Mar dei Caraibi

Un portavoce della Marina colombiana ha riferito che un fante ha aperto il fuoco con la sua arma di ordinanza uccidendo tre dei suoi compagni e ferendone un altro. Subito dopo ha utilizzato la stessa arma per suicidarsi. L’incidente, si è appreso, è avvenuto all’interno della base dell’11/o battaglione della polizia navale di stanza nell’isola di San Andrés. Per chiarirne le cause, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Procura generale colombiana ha aperto una inchiesta. Da parte sua, via Twitter, il presidente della Repubblica, Iván Duque, ha assicurato che «siamo profondamente addolorati per quanto accaduto all’interno di una struttura del comando dell’Armada Colombia sull’isola di San Andrés, dove quattro eroi hanno perso la vita. Alle famiglie esprimiamo la nostra solidarietà e l’impegno a chiarire rapidamente questo episodio spiacevole».

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”