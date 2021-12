Congo, esplosione di un ordigno: almeno 6 vittime

Tragico bilancio, ancora provvisorio, di vittime e feriti nella notte di Natale in Congo. Un kamikaze ha causato un forte esplosione che è costata la vita, oltre che all’attentatore, anche a sei persone e ne ha ferite 13 al momento ricoverate negli ospedali locali. L’attacco si è verificato nella città di Beni, nell’Est del paese Centroafricano, le autorità provinciali accusano i ribelli quali mandati della strage natalizia. In base a fonti locali pare che: l’attentatore suicida, a cui è stato impedito dalle guardie giurate di fare irruzione nel locale gremito di clienti, ha attivato la bomba all’ingresso altrimenti la strage in Congo avrebbe avuto proporzioni molto più drammatiche.

FR