(DIRE) Roma, 26 Dicembre – “Ribaltare l’inverno demografico che svuota le culle in Italia. Una battaglia che Fratelli d’Italia prova a condurre da anni, spesso in totale solitudine. Speriamo che non cada nel vuoto anche l’appello del Santo Padre”. Lo scrive su Facebook il Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Rai/ Dire) 18:14 26-12-21