Omicron. Boom di contagi migliaia di voli annullati

Casi di coronavirus in Italia in aumento, 54.726 ma è anche record di tamponi effettuati, 969.752. La nuova variante covid-19, Omicron, è ormai diffusa in tutta Europa, la Francia segna 100 mila contagi in sole 24 ore ed altri stati dell’Unione Europea, pensano ad ulteriori restrizione per il controllo dell’epidemia da coronavirus. Sono migliaia i voli soppressi dalle compagnie aeree per timori e conseguenze legate alla variante covid-19 e a causa di equipaggi interi in quarantena.

Per quel che riguarda la situazione italiana è stata superata la prima soglia di allerta nelle terapie intensive di Calabria (non era difficile dato l’esiguo numero di posti dedicati) e Friuli Venezia Giulia per cui le due regioni rimarranno in zona gialle per altre 2 settimane.

Dal 27 Dicembre è prevista la terza dose di vaccino per i fragili tra i 12 e 15 anni e i per i ragazzi di 16 e 17 anni. Dal 10 Gennaio 2022 sono obbligatorie le mascherine FFP2 per il personale scolastico.

FMP