Covid. Bollettino: 30.810 nuovi positivi, 142 i decessi

(DIRE) Roma, 27 Dic. – Sono 30.810 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 24.883) e 142 i decessi (ieri 81), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero di italiani che, da inizio pandemia ad oggi, hanno contratto il virus è arrivato a oltre 5,6 milioni e le vittime complessive si attestano 136.753 da Febbraio 2020. I numeri emergono dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Sono poco più di 5 milioni le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 537.504, 20.665 in più rispetto a ieri (+16.373 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati sono stati 343.968, ovvero 126.916 in più rispetto a ieri quando erano stati 217.052, mentre il tasso di positività, ieri all’11,5%, oggi è pari 8,9%. Sul fronte del sistema sanitario, aumentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva: sono +503 (ieri +328) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 9.723 ricoverati. Sono +37 (ieri +18) i posti letto occupati in terapia intensiva. Con 100 ingressi in rianimazione (ieri 85), i malati più gravi sono ora 1.126. (Arc/ Dire) 18:08 27-12-21