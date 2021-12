Genova, auto travolge una cabina elettrica e rimane in bilico nel vuoto

Nel pomeriggio del 25 dicembre, i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti in via Adelina a Bogliasco, dove un’auto, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, ha divelto una cabina Enel ed è rimasta in bilico sul crinale della collina. Il personale del 118 ha dovuto attendere l’intervento congiunto di Enel e Vigili del Fuoco per soccorrere le due persone a bordo della vettura a causa della presenza della tensione elettrica. I due sono stati poi estratti in buone condizioni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76895