Prato. Rubano gasolio da serbatoio di camion. Intercettati ed arrestati 3 cittadini georgiani

Arresto delle Volanti

Il 25 Dicembre 2021 alle ore 20.50 circa equipaggi delle Volanti intervenivano in questa Via Lario per segnalazione di persone sospette nei pressi di un camion parcheggiato. In particolare il richiedente, un cittadino italiano, riferiva telefonicamente di aver intercettato due soggetti di nazionalità straniera che con fare sospetto armeggiavano nei pressi di un camion parcheggiato sulla sede stradale. Gli operatori sul posto rintracciavano fermandoli due dei segnalati (una donna georgiana classe 1994 ed un suo connazionale classe 1988) mentre nel contempo un altro equipaggio di Volante sopraggiunto in luogo, grazie alle descrizioni fornite dal richiedente, riusciva a rintracciare e fermare un terzo complice che si era dato alla fuga e che veniva identificato per un cittadino gerogiano classe 1986 (pregiudicato).

I predetti stavano asportando del gasolio dal serbatoio del mezzo attraverso un tubicino di gomma. Sul posto veniva rinvenuto e debitamente sequestrato uno zaino contenente vari oggetti (orologi, profumi verosimilmente di provenienza furtiva e vari, oggetti da scasso). I tre fermati venivano accompagni in Questura per i relativi adempimenti e per la denuncia in stato di arresto per il reato di furto aggravato in concorso.