Somalia. Presidente Mohamed ha sospeso Primo Ministro Roble

(DIRE) Roma, 27 Dic. – In Somalia il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed ha deciso di sospendere dalle sue funzioni il primo ministro Mohamed Hussein Roble, coinvolto in un’inchiesta per corruzione e gestione fraudolenta dei beni pubblici. La sospensione, come ha chiarito in una nota Villa Somalia, resterà in vigore fintanto che le indagini saranno in corso, mentre la decisione non riguarderà in alcun modo il Consiglio dei ministri, che resta regolarmente in carica in accordo alle leggi vigenti. La decisione arriva in un momento delicato per il Paese del Corno d’Africa, mentre sono in corso le elezioni legislative lungamente attese. Le urne si sono aperte lo scorso 1 novembre e avrebbero dovuto chiudersi il 24 dicembre, tuttavia come trapela dalla stampa internazionale, ad oggi sarebbe stato possibile assegnare solo 24 seggi su 275. In questo contesto, le relazioni tra il presidente Mohamed e l’ormai ex premier Roble risultano da tempo segnate da tensioni, alimentate prima dalla morte di una donna ritenuta un’agente dell’intelligence somala, e poi a causa delle procedure di voto. Ieri, i due leader si sono reciprocamente accusati di “ostacolare il processo elettorale”. Roble ha quindi reagito male alla decisione del presidente di sospenderlo. L’ex premier ha accusato il capo dello Stato di voler “assumere la carica di primo ministro con la forza” e di agire “in violazione della Costituzione e delle leggi”. Anche il portavoce del governo ha denunciato come “incostituzionale” la misura adottata dal presidente Mohamed. Al termine delle elezioni legislative dovranno tenersi quelle presidenziali, che sono già state rinviate varie volte finché l’8 febbraio scorso il mandato del capo dello Stato è formalmente scaduto. E’ stato stabilito che il presidente Mohamed resti in carica fino all’esito delle urne. (Alf/Dire) 11:48 27-12-21