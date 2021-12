Clima, resoconto di fine anno: raggiunti 5 risultati positivi per il Pianeta

20:08 – Il resoconto di fine anno della situazione ambientale globale è stato generalmente disastroso, tra clima estremo, incendi devastanti e inondazioni, tuttavia sono emerse alcune perle di speranza. Secondo un recente studio del National Center for Atmospheric Research (NCAR) degli Stati Uniti, riportato da AL-JAZEERA, lo strato di Ozono che protegge la Terra dai raggi UV, sta guarendo. Lo strato di Ozono “si sta riprendendo a un ritmo dall’uno al tre percento ogni 10 anni“, per guarire, si spera, completamente entro il 2030. A guarire non è solamente lo strato di Ozono, ma anche la Grande Barriera Corallina australiana grazie all’applicazione del Coral IVF. Questa pratica utilizzata a livello globale, permette la crescita di piccoli coralli nei laboratori scientifici, i quali verranno poi trasferiti nelle barriere coralline danneggiate. Grazie a tale pratica sono nati miliardi di nuovi piccoli corali che stanno aiutando a rispristinare le barriere coralline mondiali. Nel mese di Luglio, come scritto in precedenza, i Panda Giganti sono passati da “in pericolo” a “vulnerabili”, grazie agli sforzi compiuti dal Governo Cinese per tentare di aumentarne il numero di esemplari. Sempre più aree protette e l’espansione dell’habitat hanno permesso al Panda Gigante di raggiungere la cifra record di 1.800 unità in vita. L’Agenzia internazionale dell’energia con sede a Parigi ha valutato che, nonostante i ritardi dovuti alla Pandemia di Covid-19, la produzione di energia rinnovabile è raddoppiata, raggiungendo il suo massimo storico previsto. Continuando su questa linea, si spera che l’energia rinnovabile possa superare nettamente la dipendenza da combustibili fossili, fino a raggiungere il 90% della capacità d’uso della prossima generazione entro 5 anni. “A 1.000 km dalla terraferma dell’Ecuador sorge la Riserva Marina delle Galápagos (GMR), Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1978 e riserva naturale dal 1984, ospita un ecosistema ricco di biodiversità che si estende per circa 133.000 km 2“, scrivevamo il mese scorso, con la previsione “di espandere l’area per includere altri 60.000 km 2 e il Cocos Ridge“. Il progetto è ancora in corso, ma resta comunque una buona notizia per l’ambiente. (cit. AL-JAZEERA)

SM