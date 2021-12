Commercio. Il 5 Gennaio al via i saldi in Puglia

(DIRE) Bari, 28 Dic. – In Puglia inizieranno Mercoledì 5 Gennaio i saldi invernali che termineranno il 28 Febbraio. Lo rende noto la Regione Puglia spiegando in un post pubblicato sui social che le attività commerciali, almeno cinque giorni prima, dovranno dare comunicazione allo sportello unico per le attività produttive dell’elenco dei prodotti a saldo, della loro modalità di vendita, separata da altri prodotti non soggetti a saldo e dell’indirizzo della sede dell’attività. (Adp/Dire) 17:46 28-12-21