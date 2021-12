Coronavirus, Francia: aumentano casi di contagio, ma raggiunto 73% vaccinati

20:54 – Nelle ultime 24 ore in Francia sono aumentati esponenzialmente i casi di contagio da Coronavirus, afferma ANSA. Il nuovo record dall’inizio della pandemia è di 180.000 contagi in 24 ore, continuando il trend crescente iniziato nel mese di Novembre. 9,16 Mln sono i casi di contagio confermati in Francia dall’inizio della Pandemia e 123.000 decessi. La Francia tuttavia è riuscita a vaccinare il 73% della popolazione totale, con 49,2 Mln che hanno ricevuto una vaccinazione completa e 121 Mln di dosi somministrate. Per contrastare l’aumento dei contagi, la Francia ha proposto nuove restrizioni, tra cui il ritorno allo Smart working almeno 3 giorni a settimana, l’obbligo di mascherina anche all’aperto e sarà vietato consumare cibi e bevande in cinema e teatri. (cit. ANSA)

SM