Covid, Bernini: Tutelare diritti vaccinati senza fermare il Paese

(DIRE) Roma, 28 Dic. – “La contagiosità della variante Omicron ha fatto saltare il sistema di tracciamento, e c’è sempre più difficoltà ad effettuare i tamponi molecolari, che sono i più affidabili. Il rischio di bloccare il Paese con milioni di quarantene è ormai concreto, ed è quindi il momento di decisioni radicali: visto che secondo molti esperti il virus nei vaccinati si sta raffreddorizzando, imponiamo divieti più severi solo ai sei milioni di no vax, come in Germania, acceleriamo le terze dosi ed estendiamo il più possibile l’obbligo vaccinale. Serve uno sforzo di chiarezza da parte del governo che distingua in modo netto i diritti dei vaccinati dai doveri di chi si ostina a rifiutare il vaccino”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Ran/Dire) 18:13 28-12-21