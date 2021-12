Fiorini (Lega): Istituire tavolo energia con le imprese e associazioni di categoria

(DIRE) Roma, 28 Dic. – “Istituire e convocare un ‘Tavolo energia’ con imprese e associazioni di categoria per trovare soluzioni rapide ed efficaci contro il caro-bollette. Ho presentato un OdG alla legge di Bilancio affinché il governo si impegni ancor di più per sostenere cittadini, famiglie e imprese colpite dall’impennata vertiginosa del costo di luce e gas. L’allarme lanciato da tanti settori produttivi – carta, fonderia, vetreria, ceramica industriale e artistica – è forte e chiaro: fare presto. Altrimenti, ci saranno imprese costrette a fermare la produzione o chiudere entro pochi giorni mettendo in ginocchio molte filiere”. Lo dichiara la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. (Com/Pol/Dire) 22:09 28-12-21