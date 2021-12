(DIRE) Roma, 28 Dic. – Oggi dalle 14 (con votazioni non prima delle 18 e con eventuale prosecuzione notturna), Mercoledì 29 e Giovedì 30 Dicembre (in seduta antimeridiana e pomeridiana, con prosecuzione notturna ed, eventualmente, nella giornata di Venerdì 31) avrà luogo la discussione con votazioni del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, approvato dal Senato. (Tar/ Dire) 09:01 28-12-21