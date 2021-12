Somalia. Il Premier Roble non lascia: Ora esercito risponda a me

(DIRE) Roma, 28 Dic. – “Dal momento che il presidente ha deciso di smantellare le istituzioni governative, nonostante il suo mandato costituzionale sia già terminato, voglio informare i cittadini della Somalia che il governo federale, nel pieno svolgimento dei suoi doveri costituzionali in questo periodo di transizione, è pienamente responsabile della guida di tutte le istituzioni di governo della nazione. Pertanto, d’ora in avanti, ordino alle forze armate della Somalia di rispondere all’ufficio del primo ministro”. Così ha dichiarato in un discorso alla nazione Mohamed Hussein Roble, il primo ministro ad interim del Paese del Corno d’Africa. Le sue dichiarazioni giungono al culmine di un’escalation di tensioni con il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo”, che ieri infine ha deciso di sollevare Roble dal suo incarico. Quest’ultimo ha prima denunciato la mossa come un colpo di stato, dopodiché si è assicurato il sostegno dell’esercito. Come sottolineano i media africani, nella bozza della costituzione della Somalia spetta alla Camera bassa eventualmente votare una mozione di sfiducia contro il primo ministro, mentre il presidente può solo nominarlo, ma non può destituirlo. Inoltre il mandato legale del presidente Farmajo è scaduto a febbraio scorso, a causa di ritardi e rinvii nell’organizzazione delle elezioni. La crisi politico-istituzionale intanto preoccupa la comunità internazionale, che teme un nuovo conflitto interno, in un Paese che ha già conosciuto decenni di guerra civile. Washington, attraverso la sua Ambasciata a Mogadiscio, ha già fatto appello ai due leader a ricomporre le tensioni e riprendere la via del dialogo. (Alf/Dire) 11:30 28-12-21