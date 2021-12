Temperature estreme, USA: chiuse strade; rifugi pieni per freddo e piogge di neve

19:31 – Al contrario del devastante caldo torrido avvenuto quest’estate, gli Stati Uniti stanno vivendo un rigido inverno che che ha portato le temperature ben al di sotto dello zero, alimentato dai continui tornado. In particolare a Seattle, nello stato occidentale di Washington, nell’Oregon, in California settentrionale e Nevada sono stati aperti rifugi d’emergenza per l’esplosione artica in corso che potrebbe durare fino al fine settimana. Dal Golfo dell’Alaska sono giunti a Seattle imponenti piogge di neve che hanno bloccato il traffico e hanno provocato temperature di -6,7°C, mentre Washington ha registrato -12,8°C. La grave situazione ha costretto il Governo dell’Oregon a dichiarare lo Stato d’Emergenza climatica, inoltre alcune zone sono rimaste senza elettricità. Oltre alle rigide temperature e alle piogge di neve, gli USA stanno subendo una carenza di volontari per aiutare nei soccorsi, in quanto continuano i timori per l’aumento dei contagi da Coronavirus. (cit. AL-JAZEERA)

