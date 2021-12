Accolto il ricorso sul servizio di raccolta dei rifiuti, Brunetti: “Garantiremo continuità al servizio, a prescindere da chi lo espleta”

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso in merito all’offerta presentata dall’impresa Teknoservice per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nella Città di Reggio Calabria. “La sentenza – si legge in una nota del sindaco ff Paolo Brunetti – tutela comunque la procedura di gara espletata dal Comune ed in questo senso le prerogative dell’amministrazione, e della comunità cittadina, sono assolutamente garantite. Ciò che ci sta più a cuore – ha aggiunto il primo Cittadino – è naturalmente la continuità del servizio, a prescindere dell’impresa che lo espleta o che lo espleterà in futuro. Già in queste settimane abbiamo visto un importante cambio di passo nella gestione della raccolta e questo naturalmente deve continuare, a prescindere dalle controversie di tipo giudiziario amministrativo che, di fronte a bandi di questo livello, risultano assolutamente fisiologiche. Nel frattempo i nostri uffici sono al lavoro per evitare che la sentenza del Tar possa avere qualche ripercussione sul servizio e che l’attività di raccolta possa proseguire con la qualità che i nostri concittadini meritano. Io su questo sono fiducioso”.