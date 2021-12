Biella, auto finisce contro un albero sulla SP143 a Salussola

Nella tarda mattinata del 29 Dicembre, una squadra della sede centrale è intervenuta nel comune di Salussola, sulla strada provinciale 143 per un’auto che, per cause in via di accertamento, ha finito la sua corsa contro un albero. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto hanno lavorato per prestare soccorso al passeggero del veicolo rimasto incastrato. Dopo averlo stabilizzato, il personale operativo ha estratto il ferito dalle lamiere e lo ha affidato alle cure del personale medico che lo ha elitrasportato in ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76937