Coronavirus, USA: cancellati quasi 1.000 voli per timori diffusione Omicron

21:26 – La variante Omicron del Cornavirus ha segnato la giornata di oggi negli aeroporti statunitensi per i timori dovuti all’aumento dei contagi. Entro mezzogiorno di oggi, Mercoledì 29 Dicembre, il sito di monitoraggio dei voli FlightAware aveva registrato più di 850 voli cancellati, ma durante la giornata sono aumentati esponenzialmente. Martedì 28 Dicembre, gli Stati Uniti hanno registrato 1.300 cancellazioni per i voli in entrata e in uscita, contro i 1.500 di Lunedì 27. Molte compagnie aeree, già stremate dalla pandemia, stanno soffrendo per le cancellazioni dovute ad Omicron. In particolare, afferma AL-JAZEERA, “SkyWest ha guidato i vettori statunitensi con 195 cancellazioni, seguita da United con 158 e Delta con 103“. Sono stati prenotati posti aerei in numero di gran lunga maggiore al 2020, ma ancora nei limiti del 2019, sebbene le festività natalizie abbiano segnato un notevole aumento delle prenotazioni. Le compagnie aeree temono tuttavia di non poter soddisfare i viaggiatori se i voli continueranno ad essere cancellati a ritmi così serrati, provocando gravi disagi. (cit. AL-JAZEERA)

