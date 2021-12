(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Dobbiamo valutare l’ipotesi di estendere il super green pass ad altre categorie di lavoro. Si dovrà procedere con la gradualità che ci ha sempre contraddistinto in questo percorso, ma ricordiamo che l’80% di coloro che sono in terapia intensiva sono cittadini non vaccinati”. Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto alla trasmissione Tagadà. (Rac/ Dire) 16:08 29-12-21