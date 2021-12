Covid. Meloni: Governo ha perso tempo, italiani stanchi di scelte sbagliate

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Il Governo in questi mesi ha perso tempo. Ha puntato tutta la sua strategia sul green pass pensando, erroneamente, che con questo strumento si potesse contenere il contagio mentre nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto, per mettere in sicurezza le scuole e i luoghi pubblici con l’aerazione meccanica: tutte proposte che Fratelli d’Italia ha avanzato da tempo. L’Esecutivo è rimasto inerme e sordo ad ogni nostra richiesta e i risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Gli italiani sono stanchi di pagare le scelte sbagliate di un governo che mortifica il Parlamento a colpi di fiducia e i cittadini con le sue decisioni contraddittorie ed errate”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Sor/ Dire) 18:05 29-12-21