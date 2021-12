Covid. Sileri: Abolizione quarantena sia graduale

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Abbiamo già circolante la variante omicron ma c’è ancora la delta e la convivenza con il virus ci porterà ad abolire la quarantena, sarà per gradi, vediamo cosa ci dirà il Cts. L’ipotesi di abolire la quarantena per i lavoratori essenziali è sul tavolo, ma parliamo con i numeri e i fatti, non con le indiscrezioni. Sicuramente si potranno rivedere alcune regole mano a mano che abbiamo più informazioni, intanto niente panico e niente paura, questa nuova variante sembra essere più lieve nei sintomi. Quello che possiamo già notare, nei vaccinati, è che la sintomatologia è più contenuta sia nella durata che nelle manifestazioni. L’effetto sugli ospedali, a fronte di una forte crescita sui contagi, sarà però più contenuto rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a ‘Pomeriggio 5’ su Canale 5. “É sul tavolo- aggiunge il sottosegretario- anche l’ipotesi del super green pass per alcune categorie di lavoratori, vedremo cosa deciderà la cabina di regia del governo”. Rispetto alla Germania, Sileri chiarisce che “è riuscita a bloccare la quarta ondata di delta ma attende ancora l’effetto di omicron e avrà quindi numeri più alti come li avremo noi e li avranno altri Paesi nei prossimi giorni”. (Org/ Dire) 17:52 29-12-21