Governo. All’ odg del CDM il decreto quarantene

(DIRE) Roma, 29 Dic. – Approda in consiglio dei ministri il decreto quarantene. All’ordine del giorno, pubblicato sul sito del governo figura un decreto legge con “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e un decreto del Presidente della Repubblica per “individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”. (Rai/ Dire) 20:32 29-12-21