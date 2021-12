Riscaldamento climatico: uragani si espandono verso medie latitudini, rischio per popolazione

21:01 – Le nuove situazioni climatiche che si sono manifestate nell’ultimo anno, hanno allarmato gli esperti, tanto da avviare nuovi studi. Da essi è emerso che la gamma di cicloni tropicali tenderà ad aumentare con gli anni avvenire, esponendo milioni di persone a seri rischi. I cicloni e gli uragani si formano nelle regioni tropicali a nord e a sud dell’equatore, tuttavia l’aumento delle temperature potrebbe farli espandere verso le medie latitudini, colpendo anche New York, Pechino, Boston e Tokyo. Gli esperti hanno avviato gli studi quando il Portogallo nel Settembre 2020 è stato colpito per la prima volta da una tempesta subtropicale, denominata Alpha, che si è trasformata in un ciclone tropicale. I danni furono pochi, ma tale evento segnò l’inizio di una serie di cicloni avvenuti a medie latitudini. Man mano che i poli si riscaldano sarà dunque sempre più frequente la possibilità che si formi un ciclone a medie latitudini, dove vive la maggior parte della popolazione mondiale. Lo studio ha fatto emergere come l’uomo abbia avuto un ruolo importante su tali eventi, tuttavia nulla è irreversibile e riducendo le emissioni di carbonio e vivendo una vita sostenibile la situazione potrebbe seguire un percorso diverso. (cit. BBC)

SM