Roma, brucia un autobus in zona Eur Torrino

Intorno alle 16.00 del 29 Dicembre, la squadra 7A del distaccamento di Ostiense, con l’ausilio dell’autobotte di Prati, è intervenuta in piazza Monte di Tai, in zona Eur Torrino, per l’incendio di un autobus. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme, la squadra ha provveduto a contenere il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del rottame e dell’area interessata dall’incendio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76919