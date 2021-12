Coronavirus, USA: aumentano ricoveri bambini; scuole riapriranno il 3 Gennaio

20:47 – La nuova ondata di Coronavirus dovuta alla diffusione della variante Omicron ha sollevato grandi preoccupazioni negli Stati Uniti. La Nazione sta soffrendo per un aumento di migliaia di nuovi ricoveri dovuti al Covid-19 tra i bambini, in particolare tra coloro i quali non hanno ancora ricevuto il vaccino. I sintomi più gravi riscontrati nei bambini da parte dei medici, come riporta AL-JAZEERA, “includono difficoltà respiratorie, febbre alta e disidratazione“. La situazione produce gravi preoccupazioni nei genitori e nei medici, in quanto i bambini necessitano di cure specifiche per poter guarire. “La media di sette giorni di ricoveri giornalieri per i bambini tra il 21 dicembre e il 27 dicembre è aumentata di oltre il 58%, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)“. I bambini sotto i 5 anni non possono ancora ricevere il vaccino negli USA, dunque hanno un alto rischio di contagio per via delle basse difese immunitarie. New York è riuscita a vaccinare il 40% dei minori tra i 5 e i 17 anni di età, tuttavia ancora non è stato approvato alcun vaccino per la somministrazione sotto i 5 anni. In Ohio è stato registrato un aumento del 125% di ricoveri ospedalieri tra bambini. Il 3 Gennaio 2022 riapriranno le scuole in tutti gli USA, ma restano i timori per i contagi. (cit. AL-JAZEERA)

