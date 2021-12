India, NTCA: 126 esemplari Tigri uccise, nuovo record negativo del 2021

21:14 – L’Autorità di Protezione delle Tigri in India (NTCA) ha registrato un numero record di esemplari uccisi quest’anno. Nel 2021 sono state registrate 126 uccisioni di tigri, una specie già a rischio estinzione e altamente protetta. La Tigre è il più grande dei “Grandi Felini” del genere “Panthera“, è classificato come predatore Alpha, ovvero non ha predatori naturali. L’uomo ha iniziato a cacciare tali animali per la pelle nella seconda metà del Settecento con l’arrivo delle armi da fuoco. Il bracconaggio e la riduzione degli habitat hanno portato la specie quasi all’estinzione, lasciando in vita pochi esemplari protetti da organizzazioni e progetti benefici. In India risiede il 75% della popolazione mondiale di Tigri, che conta meno di 3.000 esemplari attualmente in vita. (cit. AGI)

SM