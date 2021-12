Manovra. Gasparri: Orgogliosi norme a tutela comparto sicurezza-difesa

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “Il varo definitivo da parte del Parlamento della manovra economica fa entrare in vigore le norme che Forza Italia ha voluto fortemente insieme ad altri gruppi al Senato per le nuove assunzioni del comparto sicurezza-difesa. Al popolo in divisa sono dedicate anche norme sulla previdenza integrativa e un fondo per la tutela legale del personale particolarmente esposto sulle strade italiane a salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Tra le tante innovazioni introdotte da questa legge di stabilità, queste sono tra le più importanti. Non ci si può limitare a coprire di elogi forze di polizia e forze armate quando dimostrano, ovvero ogni giorno, il loro spirito di servizio e la loro efficienza. Bisogna far seguire alle parole i fatti. Soprattutto in un momento in cui anche l’emergenza sanitaria e la campagna di vaccinazione dimostrano, una volta di più, l’efficienza di chi mette la propria vita al servizio di tutti gli italiani. Siamo orgogliosi di queste norme che abbiamo fortemente sostenuto in Parlamento e sulla cui attuazione vigileremo a partire dal primo di gennaio”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia (Com/Tar/ Dire) 16:22 30-12-21