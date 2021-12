Manovra, Spena (FI): Soddisfazione per Fondi a sostegno di eccellenze enogastronomiche

“76 milioni di euro per la ristorazione, la pasticceria e l’hospitality nel biennio 2022-2023. Nella Manovra che abbiamo approvato ieri alla Camera vengono istituiti due Fondi a sostegno delle eccellenze enogastronomiche che permettono ai settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia di guardare con ottimismo all’anno nuovo. Nella Legge di Bilancio, meritano di essere sottolineate in particolare le menzioni specifiche alle eccellenze della pasticceria italiana – che quest’anno si è laureata campione del mondo a Lione – e agli investimenti in beni strumentali durevoli che vanno nella direzione di quanto richiesto da associazioni di categoria attente e collaborative come Federcuochi e Conpait. Vigileremo affinché si possano avere in tempi certi dal Mipaaf i decreti che definiranno i criteri e le modalità di utilizzazione di questi fondi”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera.