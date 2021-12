Sequestrati a Cimpino (Rm) oltre 22.000 botti di Capodanno illegali

I Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati hanno scoperto e sequestrato, all’interno di un negozio di Ciampino gestito da cittadini cinesi, oltre 22.000 fuochi pirotecnici pericolosi, esposti per la vendita al dettaglio accanto ad altra merce altamente infiammabile.

I “botti di capodanno”, che erano detenuti “sotto banco”, possono essere maneggiati esclusivamente da persone in possesso di requisiti specifici per uso professionale. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per le ipotesi di reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo. L’operazione si inquadra nelle attività quotidianamente svolte dalla Guardia di Finanza della Capitale a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. La competente A.G. ha rilasciato il nulla osta per la divulgazione agli organi di informazione del suddetto comunicato stampa.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Roma