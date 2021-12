USA-Russia confronto “serio” tra i Presidenti

L’incontro telefonico Biden e Putin lascia trapelare ottimismo, questo secondo alcune fonti di Washington, che lo hanno definito come un confronto “serio e concreto”. Parole condivise anche dal Cremlino che rileva: negoziati “franchi, significativi, specifici. La parte americana ha dimostrato di voler comprendere logica e essenza delle preoccupazioni russe”. I due Presidenti non si sono risparmiati per tentare di stemperare la tensione che scaturisce dalla presenza russa alle porte dell’Ucraina. Ed infatti Biden ha detto che gli USA ed i loro alleati risponderanno “con decisione se la Russia la invaderà”. Si tenta in tutti i modi di evitare la guerra ma in tal caso gli Stati Uniti, ribadiscono di esser pronti a offrire all’Ucraina ulteriore assistenza.

FMP