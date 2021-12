Volo Saint-Martin-Parigi, scoppia motore dell’aereo: «È atterrato solo grazie alla bravura del pilota»

Sono stati vissuti attimi di paura, il 28 Dicembre, sul volo Saint-Martin-Parigi Orly della compagnia Air Caraibes, con 260 passeggeri a bordo. Pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto Princess Juliana, con destinazione Parigi Orly, l’aereo è tornato indietro all’isola di Saint Martin, nei Caraibi, per un’avaria al motore sinistro. Il volo per Parigi era in ritardo di 16 minuti quando finalmente è decollato, ma un’esplosione, sentita forte a terra dai testimoni, ha costretto l’equipaggio a voltarsi. L’Airbus A330-300 registrato F-ORLY è atterrato in sicurezza sulla pista 10 dell’aeroporto Princess Juliana. Intervenute, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, diverse squadre dei Vigili del Fuoco. L’aeromobile, dopo l’atterraggio, è stato ispezionato e adesso si trova al parcheggio dell’aerostazione. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata