Grande successo per il “Calabria Fest Tutta Italiana 2021”

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria in diretta streaming su Rai Radio Tutta Italiana. Applausi e premi per i “Top of the year”

Grande successo per la “tre giorni” reggina del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival italiano dal format originale e innovativo dedicato alla Nuova Musica d’Autore, che si è concluso ieri sera nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale.

Dodici le migliori nuove proposte e rivelazioni dell’anno presentate e premiate con il “Premio Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana: Verdiana, Matteo Faustini, Federica Marinari, Avincola, Ainè, Davide Shorty, Manitoba, Cassandra, Maninni, Napoleone, Barreca e Gaudiano, quest’ultimo primo tra le Nuove Proposte del Sanremo 2021, ma tutti protagonisti dei principali festival e talent italiani. Dopo l’apertura con Kram, il reggino Rosario Canale vincitore lo scorso anno, tutti si sono esibiti con mini live di quindici minuti ciascuno.

Tre gli attesi e applauditissimi super ospiti di questa edizione: Ermal Meta, che ha ricevuto il “Premio Assomusica” dell’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori di Spettacoli dal Vivo per il Miglior Live, la splendida Arisa, premiata dal Sindaco ff Carmelo Versace della “Città Metropolitana” di Reggio per il grande successo popolare e, in conclusione, Federico Zampaglione dei Tiromancino che ha ricevuto il prestigioso “Premio Siae” per i Migliori Testi.

Tanti i momenti da incorniciare, dal divertente siparietto di una scatenata Arisa, vincitrice di Ballando con le Stella su Rai1, che ha costretto Foderaro ad un balletto fuori programma, ai simpatici racconti di Federico Zampaglione, che ha ricordato le sue origini calabresi.

Grazie alla formula e all’utilizzo delle più evolute e tecnologiche modalità di video trasmissione in dab (digital audio broadcasting), con diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, è stato registrato un record di visualizzazioni e interazioni con il pubblico che ha seguito l’evento anche dall’estero, promuovendo la Calabria e, al contempo, valorizzando la nuova musica italiana. Un dato che continua a crescere anche a Festival concluso, proprio grazie alla media partnership della moderna piattaforma Rai che consente la visione in qualsiasi momento.

Per tutti i protagonisti, oltre agli applausi convinti in teatro, migliaia di commenti positivi e reaction sui principali social. Un’edizione speciale voluta fortemente e realizzata in modo impeccabile nonostante le difficoltà legate al Covid, come hanno sottolineato Ruggero Pegna e Giusy Leone, che hanno anche rimarcato l’importanza per la Calabria di un Festival così prestigioso, di enorme risonanza e impatto mediatico, ringraziando il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’Assessore al Turismo Fausto Orsomarso per il prezioso sostegno.

Il Sindaco ff del Comune di Reggio Paolo Brunetti e l’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, da parte loro hanno voluto sottolineare l’importanza di un evento di questa portata per la promozione del ricco patrimonio paesaggistico, storico e di beni culturali della Città dello Stretto, peraltro ben evidenziato dal videoclip “Anima Autentica” della Living Camera Film, che ha fatto da affascinante sigla alle tre serate. Ieri sera anche il breve intervento del dottore Massimo Martino, direttore del Centro Regionale Trapianti, Cellule Staminali e Terapie Cellulari del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio, autentica eccellenza nazionale.

Il Calabria Fest Tutta Italiana è tra i “Grandi Eventi 2021” della Regione Calabria ed ha avuto il Patrocinio di Città Metropolitana, Comune di Reggio, Assomusica e Siae, oltre al riconoscimento del Ministero della Cultura per il Settore “Festival di musica contemporanea e d’autore”. Le serate del Festival saranno racchiuse in tre speciali che a breve saranno trasmessi da Rai Play.

