Rara specie di leopardo catturata nel Nord dell’Iraq

Una pantera persiana, nota anche come leopardo persiano, è stata catturata in una regione montuosa nel nord dell’Iraq, dove ha dovuto subire l’amputazione di una zampa Venerdì a causa di un incidente

La pantera persiana è una sottospecie di leopardo che si trova in un’area che copre il Caucaso, l’Iran e l’Afghanistan in particolare. È considerato “in pericolo” dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Ne rimarrebbero meno di mille nel mondo.

Il veterinario Souleiman Tamr dello zoo di Dohuk ha provveduto Venerdì ad amputare la zampa posteriore della bestia, un “leopardo persiano” di circa cinque anni e di peso compreso tra 90 e 100 chili. Gli abitanti di un villaggio vicino a Zakho, nel Kurdistan iracheno, avevano perso una ventina di pecore prima di rendersi conto che i loro animali erano stati attaccati da un leopardo, ha detto il colonnello Jamal Saado, capo della polizia per la protezione dell’ambiente nella provincia di Dohuk. Secondo il colonnello Saado, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, una trappola tesa da un pastore ha ferito il leopardo, che tuttavia è riuscito a fuggire e ha ferito due abitanti del villaggio.

L’animale è stato finalmente trovato dalla polizia con l’aiuto degli abitanti del villaggio ed è stato catturato giovedì. “Era ferito a una zampa, gli abbiamo dato due o tre dosi di anestetici per catturarlo”, ha detto venerdì il colonnello. Forse “quattro o cinque anni fa”, “abbiamo avuto due o tre casi simili nella provincia di Erbil (in Kurdistan), e anni fa abbiamo visto un animale della stessa specie vicino ad un villaggio a Dohuk, ma è stata trovata morta , “Egli ha detto. Il leopardo “rimarrà sotto la nostra sorveglianza per molto tempo. E se non potrà essere liberato, vivrà nello zoo”, ha detto Tamr, il veterinario che dirige anche un’associazione per la protezione degli animali in Kurdistan. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata