Vercelli. Si cala con un lenzuolo ed evade dal carcere

16.30 – Un detenuto di nazionalità albanese è evaso oggi dal carcere di Vercelli, dove era rinchiuso per scontare una condanna derivante da una rapina in villa. L’uomo sembra si sia calato dal quarto piano della struttura carceraria utilizzando le lenzuola unite tra loro, dopo aver segato le sbarre della cella, una soluzione che ricorda tanto le fughe nei film. Pare lo attendessero dei complici che ne hanno agevolato la fuga. L’uomo adesso è ricercato e le Forze dell’Ordine hanno predisposto posti di blocco in tutto il Piemonte. Un altro detenuto ha tentato la stessa via insieme al connazionale evaso ma si è fratturato un braccio mentre si calava.

