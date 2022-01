Vaccino. Toti: In Liguria avanti senza sosta, 5mila dosi in 48 ore

(DIRE) Roma, 2 Gen. – “La campagna vaccinale in Liguria prosegue senza sosta: nelle ultime 48 ore sono quasi 5mila le dosi somministrate, l’88,22% dei liguri over 12 ha già ricevuto almeno il primo vaccino anti Covid. E abbiamo accelerato anche con le terze dosi: nel mese di dicembre ne abbiamo somministrate 287.065, in media oltre 9mila al giorno. Grazie a tutta la nostra sanità che non si è mai fermata, neanche in questi giorni di festa, per mettere al sicuro i cittadini in questo momento di grande circolazione del virus. E grazie alla grande maggioranza dei liguri, che con senso di responsabilità, ci sta aiutando a mettere il virus alla porta”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti. (Enu/ Dire) 20:23 02-01-22