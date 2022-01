Cancellara (Pz). Detenzione di cocaina ai fini spaccio. Tre fratelli arrestati in flagranza

Comando Provinciale di Potenza – Cancellara (Pz) , 03/01/2022 12:46

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acerenza (Pz), nel pomeriggio del 29 Dicembre scorso, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre fratelli di Acerenza, di età compresa tra i 35 ed i 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è scaturito nell’ambito dei mirati servizi, preventivi e repressivi, di controllo del territorio, intensificati ulteriormente negli ultimi giorni lungo le principali vie di comunicazione al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini in occasione delle festività natalizie e di fine/inizio anno.

Nel dettaglio, i tre giovani sono stati fermati, nel pomeriggio, dai Carabinieri che stavano effettuando un posto di controllo lungo la SP10, nel territorio del Comune di Cancellara, mentre viaggiavano a bordo di un’utilitaria, noleggiata da uno di loro.

L’atteggiamento e il nervosismo dei tre fratelli durante le procedure di verifica hanno destato l’attenzione dei Carabinieri, che, all’esito di ulteriori approfondimenti, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire 25 involucri in cellophane contenenti cocaina nel vano porta oggetti della Fiat Grande Punto e altri 37 grammi della stessa sostanza occultati in prossimità della leva del cambio.

Cospicua la somma di denaro contante trovata in possesso di uno dei fratelli, che ammonta a 8.200 euro, in banconote di vario taglio. Immediato è scattato l’arresto in flagranza di reato dei tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di legge. Il risultato operativo conseguito si colloca nell’ambito di un’efficace e mirata azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza e condotta dai reparti dipendenti, di modo da intercettare e perseguire possibili canali di approvvigionamento e distribuzione, strategia questa che nel corso dell’anno appena passato ha permesso di conseguire rilevanti e positivi esiti nell’intera provincia.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/detenzione-di-cocaina-ai-fini-spaccio.-tre-fratelli-arrestati-in-flagranza