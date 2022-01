Covid. Federfarma: prezzo concordato FFP2, farmacie pronte a collaborare con le istituzioni

(DIRE) Roma, 3 Gen. – “In questa fase della pandemia continua ad essere determinante il supporto delle farmacie alle Istituzioni per contenere i contagi e rispondere prontamente alle necessità di salute dei cittadini. In quest’ottica Federfarma ha accolto l’invito del Commissario straordinario Figliuolo a praticare un prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 pari a 0,75 euro. Federfarma intende così agevolare l’accesso della maggior parte di persone possibile ad un presidio di protezione individuale che, alla luce delle nuove norme varate dal Governo, riveste un’importanza fondamentale per poter continuare a svolgere le normali attività quotidiane”. Così Federfarma, in una una nota a margine dell’accordo raggiunto con la struttura commissariale all’emergenza Covid-19. (Org/ Dire) 18:22 03-01-22