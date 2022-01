Isernia, salvato un cane caduto in un dirupo di 60 metri

Nella giornata del 2 Gennaio, i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti a Campitello di Roccamandolfi, sulla montagna del complesso del Matese, a quota 1200 mslm, per soccorrere un cane caduto in un dirupo. La squadra giunta sul posto, data l’impervietà del territorio, attraverso tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha predisposto un ancoraggio per calare un operatore per circa 60 metri in prossimità di un punto del dirupo da dove provenivano i lamenti del cane rimasto bloccato dalla fitta vegetazione. Una volta raggiunto l’animale è stato imbracato e riportato sul ciglio del dirupo spaventato ma in buone condizioni e riconsegnato ai proprietari. L’intervento è terminato intorno alle 19.00.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76997